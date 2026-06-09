Ariana Grande heeft met haar nieuwe single hate that i made you love me de nummer 1-positie in de Billboard Hot 100 veroverd. De zangeres scoort daarmee alweer haar tiende nummer 1-hit, waarmee ze zich in een select groepje voorgangers schaart.

Slechts twaalf acts wisten eerder met minstens tien liedjes bovenaan de prestigieuze Amerikaanse hitlijst te belanden, meldt Billboard. The Beatles zijn met twintig stuks nog steeds recordhouder, gevolgd door Mariah Carey (19), Drake, Rihanna en Taylor Swift (allen 14). Ook grote namen als Michael Jackson, Madonna en Whitney Houston gingen Grande voor.

Het lied hate that i made you love me is alweer Grandes achtste nummer 1-hit die op de eerste plaats debuteert. Daarmee komt ze op gelijke hoogte met Swift. Drake deed het met tien stuks zelfs nog iets beter.