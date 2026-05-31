Vakbonden en werkgevers zoeken buiten kabinet om naar oplossingen

DEN HAAG (ANP) - Vakbonden en werkgevers tasten af of zij samen, buiten het kabinet om, oplossingen kunnen bedenken voor de arbeidsmarkt en de economie. Dat bevestigen ingewijden zondag na berichtgeving door De Telegraaf.

Volgens de krant hopen ze het minderheidskabinet een uitgewerkt plan aan te bieden dat maatschappelijke steun heeft en kansrijker is dan de coalitieplannen. Voorzitters Coen van Oostrom van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Hans Spekman van vakbond FNV zouden eerst met elkaar bespreken of onderhandelingen kansrijk zijn. De bronnen verwachten hierover komende dagen meer duidelijkheid.

Van Oostrom zei afgelopen week na het mislukte Catshuis-overleg tussen de bonden en het kabinet al dat de werkgevers met FNV, CNV en VCP willen doorpraten over maatregelen die de economie ten goede komen. "Naar ons idee waren er aanknopingspunten." Tot teleurstelling van de werkgevers besloten de bonden hun gesprekken met het kabinet te beëindigen en te kiezen voor stakingen.