David Beckham geniet in goed gezelschap van 'geweldige' CL-finale

David Beckham blikt de ochtend na de Champions Leaguefinale terug op "weer een geweldige" wedstrijd. De oud-topvoetballer was in de Puskás Aréna in Boedapest getuige van de overwinning van zijn oude club Paris Saint-Germain op Arsenal. Op Instagram deelt de Brit een reeks foto's van de avond.

Zo poseert Beckham met onder anderen Rolling Stones-zanger Mick Jagger, Friends-acteur David Schwimmer en zanger Brandon Flowers van The Killers, de Amerikaanse band die voorafgaand aan de wedstrijd optrad. "Weer een geweldige finale", schrijft de 51-jarige Beckham in het bijschrift. "En in goed gezelschap, bedankt dat jullie erbij waren."

Nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 stond en in de verlenging niet werd gescoord, moesten penalty's een winnaar uitwijzen. Arsenal miste tweemaal, waardoor de 'cup met de grote oren' voor het tweede jaar op rij naar de club uit Parijs ging. Beckham, die zijn actieve profcarrière afsloot bij PSG, feliciteerde zijn oude club in zijn Stories met de overwinning. Daarnaast schreef hij dat Arsenal, dat wel na ruim twintig jaar weer landskampioen van Engeland werd, een seizoen had om trots op te zijn.