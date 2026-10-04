Vakbonden keren zich tegen Duitse bezuinigingen

BERLIJN (ANP/DPA) - Vakbonden en welzijnsorganisaties hebben de Duitse regering opgeroepen de geplande bezuinigingen te stoppen. Het bondgenootschap van veertien organisaties bekritiseerde dit weekend in een gezamenlijke oproep met name de plannen van de regering voor een hervorming van het Duitse stelsel voor langdurige zorg.

Woensdag stemde het Duitse kabinet in met wetgeving om de pleegzorg te hervormen, die onder toenemende druk staat door de vergrijzing. De plannen, die nog door het parlement moeten worden goedgekeurd, omvatten onder meer het over een langere periode uitsmeren van de eigen bijdragen voor bewoners van verpleeghuizen. Ook gaat het om bezuinigingen, zoals een strengere indeling in zorggraden.

Het bondgenootschap benadrukt dat het essentieel is dat er voldoende zorg wordt geboden. Maar de organisaties vrezen dat de regering ook van plan is te korten op andere sociale voorzieningen, bijvoorbeeld de jeugdzorg. Morrelen aan het welzijnsstelsel vinden ze een slechte zaak, ook omdat dit slecht zou zijn voor de democratie.