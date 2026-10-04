Acteur Paul Rudd neemt bewust geen telefoon mee naar filmsets. "Dat doe ik al een tijdje niet meer", vertelt de 57-jarige acteur aan Variety. "Het is belangrijk om hem weg te leggen. Het zijn vreselijke dingen. Ik ben er net zo verslaafd aan als iedereen."

Rudd deed zijn uitspraken bij de wereldpremière van zijn nieuwe film A Statement op het New York Film Festival. Volgens de acteur hanteerde regisseur Tom McCarthy tijdens de opnames een streng telefoonverbod. "Nu waren we, door het telefoonverbod, gedwongen om echt tijd met elkaar door te brengen en te praten", aldus de acteur.

A Statement speelt zich af in 1980 en gaat over de eerste bijeenkomst die is gewijd aan het oplossen van de klimaatcrisis in de Verenigde Staten. Rudd speelt de gespreksleider van de bijeenkomst.