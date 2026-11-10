VELDHOVEN (ANP) - Vakbonden zijn boos weggelopen uit overleg met ASML over het sociaal plan na de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij de chipmachinemaker honderden managementbanen wil schrappen. Ze eisen dat ASML opnieuw onderhandelt over de gemaakte afspraken, maar zeggen dat het bedrijf dat niet wil.

Het conflict draait om het verschuiven van de deadline wanneer ASML de nieuwe organisatie heeft staan. Eerder zou dat november zijn, maar dat is voor verschillende groepen verschoven naar december tot zelfs maart. Dit heeft invloed op de periode waarin boventallige werknemers kunnen zoeken naar nieuw werk. De afspraak was namelijk dat zij vanaf november tot mei met doorbetaling van loon zouden worden vrijgesteld van werk, om een nieuwe baan te vinden.

CNV, De Unie en VHP2 bevestigen na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad dat ze hierom uit het overleg zijn gestapt. Ze vinden de aanpassingen door ASML zo groot, dat dit het bedrijf volgens eerdere afspraken verplicht opnieuw te onderhandelen met de bonden. Over vervolgstappen zijn ze nog niet uit.