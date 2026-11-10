Zes Nederlandse producties genomineerd voor Rose d'Or

Zes Nederlandse producties maken kans op een Rose d'Or, een internationale prijs voor televisie- en audioproducties. Onder meer Rundfunk: Schwalbe en het Videoland-programma Echte Meisjes in de Jungle behoren tot de genomineerden, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Rundfunk: Schwalbe is genomineerd in de categorie comedy-entertainment en Echte Meisjes in de Jungle in de categorie realitycompetitie. Ook de documentaire Milou's strijd gaat door (NTR) en Hila voorbij de Taliban (AVROTROS), van maker Hila Noorzai, maken kans op een prijs, respectievelijk in de categorieën documentaire en nieuws en actualiteiten.

Verder zijn de Nederlandse audioproductie De Rolverdeling (NTR) en de jeugdproductie De laatste zomer (KRO-NCRV) genomineerd.

In totaal zijn 78 producties uit negentien landen geselecteerd uit meer dan vijfhonderd inzendingen. Tot de internationale kanshebbers behoren onder meer de Apple TV-serie Pluribus, het BBC-programma The Celebrity Traitors en de Netflix-serie The Gentlemen.

De Rose d'Or (Gouden Roos) wordt sinds 1961 uitgereikt en bekroont bijzondere televisie- en audioproducties. De winnaars worden op 30 november bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Londen.