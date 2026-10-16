Vakbonden: volgende stakingsdag streekvervoer na weekend bekend

UTRECHT (ANP) - Het is nog niet bekend op welke dag buschauffeurs en machinisten volgende week het werk neerleggen. Vakbonden FNV en CNV maken de volgende stakingsdag pas begin volgende week bekend. Woensdag legden werknemers in het streekvervoer voor het eerst het werk neer nadat onderhandelingen over een nieuwe cao waren vastgelopen. De vakbonden hebben aangekondigd een dag per week te staken tot kerst.

De vakbonden kiezen ervoor om de nieuwe stakingsdag pas kort van tevoren bekend te maken. "We doen dat bewust, om te voorkomen dat de werkgevers onze acties saboteren met last-minuteroosters met chauffeurs die wel willen werken", zei CNV-onderhandelaar Niels Rook eerder. De bonden moeten minimaal 48 uur van tevoren de nieuwe stakingsdag bekendmaken.

Volgens de vakbonden werd woensdag massaal gehoor gegeven aan de oproep om te staken en reed een groot deel van de bussen daardoor niet. Werkgeversorganisatie VWOV zei woensdag dat de helft van de werknemers meedeed aan de staking.