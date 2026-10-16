WK turnen blijft ondanks visakwestie olympisch kwalificatiemoment

ROTTERDAM (ANP) - De mondiale turnbond World Gymnastics handhaaft de WK in Rotterdam als eerste olympische kwalificatiemoment voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Het uitvoerend bestuur besprak tijdens een extra vergadering de mogelijkheid die status te schrappen vanwege de visumproblemen van de Russen, maar besloot daar na een stemming van af te zien. Dat meldde secretaris-generaal Nicolas Buompane tijdens een persconferentie.

Drie Russen, onder wie regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, werden door de Nederlandse autoriteiten deze week geweigerd voor een visum. Een aantal anderen wacht nog op goedkeuring.

De beste drie teams, bij de mannen en vrouwen, verdienen in de landenfinale een teamticket voor de Spelen. "Het was geen gemakkelijke beslissing, maar uiteindelijk hebben we na een stemming besloten niets te veranderen", zegt Buompane. "In deze situatie bestaat er geen goede oplossing. Als je de status intrekt, heeft dat gevolgen voor alle landen die hier zijn en kans willen maken op olympische tickets. Ik kan niet zeggen hoe er precies is gestemd, omdat het om een besloten vergadering ging. Wat ik wel kan zeggen, is dat een zeer ruime meerderheid achter deze beslissing stond."