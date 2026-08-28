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Vastgoed Nederland: meld klachten over makelaars ook bij branche

28 aug , 8:09Zakelijk
anp280826060 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Vastgoed Nederland, de brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en vastgoedprofessionals, roept kopers en verkopers op om klachten over makelaars ook te melden bij de branche zelf. De brancheorganisatie reageert daarmee op de honderden klachten over makelaars die bij de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn binnengekomen.
Bij het makelaarsmeldpunt van VEH zijn tussen 23 februari en 7 juli 921 meldingen binnengekomen van kopers en verkopers met negatieve ervaringen met makelaars. Volgens de belangenvereniging zijn kopers en verkopers op de huizenmarkt nog altijd onvoldoende beschermd door de vrijwillige regels voor makelaars en moeten er wettelijke regels komen voor het hele koopproces.
Tristan Bons, adjunct-directeur van Vastgoed Nederland, stelt achter de aanbevelingen van VEH te staan. Wel roept hij op om met klachten naar het klachtenloket van de branche zelf te komen, zodat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan kan worden.
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