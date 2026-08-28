Maarten Spanjer is niet bang na kankerdiagnose

Bij Maarten Spanjer is vorig jaar blaas- en prostaatkanker ontdekt. De 73-jarige acteur en schrijver is er rustig onder, vertelt hij in De Telegraaf.

"Of ik bang was? Eigenlijk helemaal niet. Ik ben ook helemaal niet bang om dood te gaan", aldus Spanjer. "Dat heeft ermee te maken dat ik het leven altijd als een rare grap heb gezien - waar je het beste van moet maken. Maar wat dat betreft ben ik redelijk laconiek."

Spanjer krijgt in de krant een wekelijkse column waarin hij over zijn ervaringen zal vertellen. "Op een gegeven moment ontstond het idee voor een boekje, maar toen kwam het idee voor elke week een verhaaltje in de krant. En dat gaan we nu dus doen."