Vat Brentolie op hoogste prijsniveau sinds mei

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De prijs voor een vat Brentolie heeft voor het eerst sinds mei de grens van 110 dollar per vat bereikt. De prijs steeg met bijna 4 procent nadat Amerikaanse politici vrijdag een wetsvoorstel indienden om een deal van de Amerikaanse president met Moskou te blokkeren. Deze deal zou het mogelijk maken dat Rusland honderden miljoenen vaten diesel zou vrijgeven.

Het initiatief is ontstaan doordat Rusland met de deal zijn oorlogskas zou kunnen aanvullen en dus het conflict met Oekraïne verder kan financieren. Mocht de Russische diesel niet op de wereldmarkt beschikbaar komen, dan moeten raffinaderijen elders de olieproductie gaan opvoeren om aan de vraag te kunnen voldoen.

De olieprijzen zijn al enige tijd hoog door conflicten in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen voeren, gesteund door Iran, raketaanvallen en droneaanvallen uit op doelen in Saudi-Arabië. Ondertussen voeren ook Rusland en Oekraïne over en weer aanvallen uit op elkaars energie-infrastructuur.

Verlagen dieselprijzen

De Amerikaanse president kondigde vorige week aan dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Trump sprak van een zeer succesvol beraad met de Russische president Vladimir Poetin en zei dat de leveringen zullen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor boeren en truckers. Diesel speelt wereldwijd een cruciale rol in de economie, omdat het de brandstof is voor een groot deel van het goederenvervoer, de landbouw, de bouw en de industrie.

De deal die de Verenigde Staten met Rusland hebben gesloten over de levering van Russische diesel kan, volgens een gezant van het Kremlin, de weg vrijmaken voor verdere economische samenwerking tussen de twee landen.