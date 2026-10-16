Nederlandse producties in de prijzen bij Prix Europa

Verschillende Nederlandse producties zijn vrijdagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Prix Europa, waar de beste Europese mediaproducties van het jaar werden bekroond. De door Joren Molter geregisseerde film Nuclear Boy van Family Affair Films, met rollen voor Guus Blanken en Jelka van Houten, won de Prix Europa voor Best European Video Fiction of the Year.

De documentaire My Word Against Mine (Mijn woord tegen het mijne) won in de categorie Best European Video Documentary of the Year 2026. De documentaire van regisseur Maasja Ooms, geproduceerd door Cerutti Film, won eerder dit jaar al het Gouden Kalf in de categorie beste lange documentaire.

Ook de VPRO-productie Tina in Sexbierum werd bekroond. De documentaire won de Prix Europa IRIS, voor projecten over identiteit, diversiteit en inclusie.

De Prix Europa vierde dit jaar zijn 40e editie. De prijsuitreiking vond plaats in Berlijn.