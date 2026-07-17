Vattenfall boekt meer winst door hogere elektriciteitsprijzen

STOCKHOLM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall heeft in de eerste helft van 2026 meer winst geboekt. Het Zweedse bedrijf, een van de grootste energieleveranciers van Nederland, profiteerde van hogere elektriciteitsprijzen in Scandinavië, met name in de eerste twee maanden van het jaar. Ook een hogere productie van waterkracht en windenergie droeg bij aan het resultaat.

Topvrouw Anna Borg sprak van een sterk resultaat in de eerste zes maanden van het jaar. Dat resultaat biedt volgens haar "voortdurende mogelijkheden om te investeren in fossielvrije elektriciteitsproductie en -distributie". De komende vijf jaar investeert Vattenfall 165 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 15 miljard euro, in energieprojecten, grotendeels uitgevoerd in Zweden.

Het bedrijf zag de winst in de eerste jaarhelft met 117 procent stijgen tot 23,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 2,1 miljard euro. De omzet daalde van 118,5 miljard Zweedse kroon in de eerste helft van vorig jaar naar ruim 105 miljard dit jaar.