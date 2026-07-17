Koningin Camilla viert verjaardag met nieuw leesinitiatief

Koningin Camilla heeft ter gelegenheid van haar 79e verjaardag vrijdag een nieuw initiatief aangekondigd om de leesvaardigheid van kinderen te stimuleren. Alle leerlingen uit het laatste jaar van de basisschool in het Verenigd Koninkrijk krijgen rond Kerstmis een speciale editie van het boek Impossible Creatures van schrijfster Katherine Rundell cadeau.

Het initiatief wordt uitgevoerd door de National Literacy Trust, waarvan Camilla beschermvrouwe is, en maakt deel uit van het National Year of Reading 2026.

Op Instagram stond ook de Britse koninklijke familie stil bij Camilla's verjaardag. "Van harte gefeliciteerd met Hare Majesteit de Koningin", luidde de felicitatie. Ook prins William en prinses Catherine wensten de koningin via sociale media een fijne verjaardag.