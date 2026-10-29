Vattenfall ziet winst bijna verdubbelen door duurdere stroom

STOCKHOLM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn winst bijna verdubbeld. Het Zweedse bedrijf, een van de grootste energieleveranciers in Nederland, profiteerde van hogere elektriciteitsprijzen. Ook leverde windenergie een grotere bijdrage aan de winst. Wel viel de omzet lager uit.

Vooral in Scandinavië stegen de elektriciteitsprijzen. Die zijn in de eerste negen maanden van dit jaar meer dan verdubbeld vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. In Nederland en Duitsland stegen de elektriciteitsprijzen met ruim 20 procent. Dit kwam volgens Vattenfall door hogere gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en zorgen over de gasvoorraden in aanloop naar de winter. De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt volgen die van gas.

De nettowinst van Vattenfall steeg met 90 procent naar 24,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo'n 2,2 miljard euro. De omzet zakte daarentegen naar 148,3 miljard kroon, 19,5 miljard kroon minder dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.