Hello Kitty-bedrijf breekt met Japanse serie na Chinese kritiek

TOKIO (ANP/AFP) - Het Japanse bedrijf achter het wereldberoemde poesje Hello Kitty heeft donderdag excuses aangeboden en de commerciële samenwerking met een Japanse tv-spionageserie beëindigd. Chinese staatsmedia veroordeelden de serie vanwege de vermeende "bewuste verdachtmakingen" aan het adres van China. Het bedrijf Sanrio bracht speciale merchandise uit waarin zijn bekende personages, zoals Hello Kitty, waren afgebeeld in de stijl van de spionageserie Vivant. Sanrio heeft de samenwerking met de serie nu stopgezet.

De Japanners zeggen nu dat de serie "elementen bevat die niet stroken met de kernwaarden van Sanrio". In een aflevering martelt een organisatie met Chinese banden een lid van een geheime Japanse militaire spionagedienst.

"We hebben onlangs van verschillende kanten reacties ontvangen op de merchandise die we samen met de Japanse tv-serie Vivant hebben uitgebracht", zei de Chinese tak van Sanrio. "We bieden onze oprechte excuses aan voor de onrust die dit mogelijk heeft veroorzaakt."