DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben dit jaar weer veel interesse in een bezoek aan een Duitse kerstmarkt. Hotelboekingssite Booking.com ziet een flinke stijging van de zoekopdrachten voor overnachtingen in Duitse kerstmarktsteden, waarbij vooral Keulen en Hamburg eruit springen. Busreisaanbieder Flixbus stelt dat de verkopen goed gaan en over het algemeen hoger liggen dan vorig jaar, met name voor trips in de weekenden.

De komende tijd gaan in veel Duitse steden de kerstmarkten weer open, met kraampjes waar bijvoorbeeld bratwurst, glühwein, wafels, kaarsen en versieringen te koop zijn. De kerstmarkt bij de Dom in Keulen behoort tot de grootste van Duitsland met meer dan 150 kerstkraampjes en 4 miljoen bezoekers. De kerstmarkt bij het Hamburger Rathaus met ongeveer tachtig kraampjes trekt ongeveer 3 miljoen mensen.

Booking zegt dat de zoekopdrachten naar Keulen met 77 procent zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar en die naar Hamburg met 70 procent. Ook voor steden als Düsseldorf, Dortmund, München, Neurenberg, Stuttgart en Berlijn liggen de zoekopdrachten hoger. Daarnaast werd volgens Booking ook meer gezocht naar andere Europese steden voor kerstmarktreizen. De vijf populairste onderzochte kerstmarktbestemmingen buiten Duitsland zijn Londen, Parijs, Antwerpen, Praag en Wenen.

Cruise

Flixbus meldt dat kerstmarkten in Duitsland, Frankrijk, België en elders altijd tot de best verkopende bestemmingen behoren in de kerstperiode. Steden die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Nederland zijn dan met name populair, zoals Frankfurt, Hamburg, Aken, Düsseldorf, Keulen en Hannover. Volgens Flixbus komen de meeste reizigers uit de oostelijke delen van Nederland.

Treindienst NS International ziet ook stijgingen van de ticketverkopen naar Duitse bestemmingen. Daarnaast zijn ook meerdaagse kerstcruises over de Rijn, waarbij elke dag een andere kerstmarkt wordt bezocht, de laatste jaren steeds meer in trek, naast de altijd populaire meerdaagse kerstreizen per bus, aldus De Jong Intra Vakanties.

De ANWB meldt eveneens dat cruisereizen het goed doen. Ook zijn Antwerpen en Leuven dit jaar erg gewild als bestemming, aldus de ANWB. Veel Nederlanders pakken ook gewoon de auto om naar een kerstmarkt in Duitsland of elders te gaan.