De hitfilm Michael, over het leven van Michael Jackson, is niet ingezonden voor de BAFTA Awards van 2027. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. Hierdoor komen hoofdrolspeler Jaafar Jackson evenals de andere acteurs en makers niet in aanmerking voor een nominatie.

Regisseur Antoine Fuqua en producent Graham King hebben besloten de film niet in te zenden na overleg met studio Lionsgate, distributeur Universal Pictures en andere betrokken partijen. Volgens het vakblad waren er "meerdere factoren" die invloed hadden op het besluit. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt.

De BAFTA Awards gelden als een belangrijke graadmeter voor de Academy Awards. De film kan nog wel meedingen naar de Oscars, Critics Choice Awards en Golden Globes. Voor die laatste prijs had de studio verzocht Michael in te delen in de categorieën komedie of musical. Dat verzoek werd afgewezen, waardoor de film in de categorie drama wordt beoordeeld.

Michael ging in april in première en vestigde met een opbrengst van meer dan 1 miljard dollar een wereldwijd record. De titelrol wordt gespeeld door Jaafar Jackson, een neef van de overleden zanger. Ook Colman Domingo, Nia Long en Miles Teller maken deel uit van de cast.