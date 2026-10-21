Veel meer Europese octrooien aangevraagd, ook groei in Nederland

MÜNCHEN (ANP) - Het aantal Europese octrooiaanvragen door een universiteit, publieke onderzoeksorganisatie of onderzoeksziekenhuis is in de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt het Europees Octrooibureau (EOB) donderdag. Nederland is volgens het EOB een van de landen waar het aantal octrooiaanvragen van publieke onderzoeksinstellingen het sterkst is gegroeid.

In heel Europa groeide het aantal aanvragen van ongeveer 3200 in 2006 tot bijna 8000 in 2025, aldus het EOB. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijven de belangrijkste landen, maar hun gezamenlijke aandeel is de afgelopen decennia wel gedaald. Dat wijst volgens het bureau niet op een achteruitgang van de koplopers, maar op "een bredere Europese onderzoeksbasis". Het EOB spreekt daarbij van "een bijzonder sterke groei" in Nederland en Spanje.

Onderzoeksinstituut TNO voert de ranglijst in Nederland aan met 142 Europese octrooiaanvragen in 2025, blijkt uit gegevens van het EOB. Daarmee staat TNO op de achtste plaats van de Europese onderzoeksinstellingen. Op de tweede plek in Nederland staat de Technische Universiteit Delft met 22 aanvragen en de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen volgen met beide achttien aanvragen. De Universiteit Twente heeft met veertien aanvragen ook een plek in de top vijf gehaald.

Zevende plek

De belangrijkste gebieden waarin deze instellingen patenten hebben aangevraagd, zijn meettechnologie, digitale communicatie, computertechnologie, biotechnologie, medische technologie en halfgeleiders. Organisaties kunnen een patent aanvragen om technische uitvindingen te beschermen en anderen te verbieden de uitvinding zomaar na te maken.

Verder meldt het EOB dat Nederlandse spin-offbedrijven vorig jaar veel octrooien hebben aangevraagd bij het bureau. Nederland staat wat dit betreft op de zevende plek in Europa met 245 spin-offs. Een spin-off is een bedrijf dat is voortgekomen uit een andere organisatie.