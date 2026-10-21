Sharon Stone kampt met epileptische aanvallen na beroerte

Sharon Stone heeft sinds haar hersenbloeding last van epileptische aanvallen en migraine. Dat vertelt de 68-jarige actrice in een interview met het blad ELLE. Stone werd in 2001 getroffen door een hersenbloeding die haar naar eigen zeggen bijna het leven kostte.

Stone zegt dat ze tegen alle verwachtingen in is hersteld van de hersenbloeding, maar dat de aanbiedingen voor filmrollen daarna verdwenen. "Destijds was het zo dat als je een vrouw was en er iets met je gebeurde, je kansloos was", vertelt ze. Voor Stone voelde het alsof ze werd gestraft voor haar slechte gezondheid.

De actrice vertelt dat ze zo'n 25 jaar later nog altijd de gevolgen van haar beroerte merkt. "Stress verergert het, dus ik moet goed voor mezelf zorgen. Mensen zijn zich niet bewust van, of vergeten vaak, onzichtbare beperkingen", laat ze het blad weten.

Stone was eerder dit jaar te zien in de HBO-serie Euphoria en verschijnt binnenkort in de films In Memoriam en Speed the Plow. De actrice is onder meer bekend voor haar rollen in Basic Instinct (1992) en Casino (1995).