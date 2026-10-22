Veel websites lokale bedrijven nog offline na PHP-kwetsbaarheden

DEN HAAG (ANP) - Websites van vooral lokale bedrijven, zoals restaurants, motorzaken, schildersbedrijven en kledingwinkels, zijn donderdagochtend nog altijd offline na de beveiligingsproblemen met de programmeertaal PHP die woensdag aan het licht kwamen.

Door kwetsbaarheden in de taal waarmee veel websites worden geprogrammeerd, hebben veel bedrijven en andere organisaties hun websites preventief uit de lucht gehaald. Woensdagmiddag werd een 'patch' uitgebracht waarmee een update gedaan kon worden om het lek te dichten. Toch zijn dus nog veel websites van bedrijven offline.

Zo is de website van motorzaak MotoPort, een landelijke keten, onbereikbaar. Bezoekers krijgen de melding dat de site uit voorzorg tijdelijk niet beschikbaar is vanwege een wereldwijd beveiligingsprobleem in PHP.

De Schiphol-app lijkt donderdagochtend wel weer helemaal te werken. Ook de website en onlinediensten van supermarktketen Hoogvliet zijn weer in de lucht. E-mails over onlinebestellingen kunnen wel iets later binnenkomen, omdat de systemen nog aan het opstarten zijn, waarschuwt de super.