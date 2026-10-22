Arsenal maakt zich zorgen om blessure aanvaller Saka

MÜNCHEN (ANP/AFP) - Arsenal-trainer Mikel Arteta maakt zich zorgen om de blessure van aanvaller Bukayo Saka. De 25-jarige Engels international werd al in de tiende minuut van het Champions League-duel met Bayern München (2-2) gewisseld nadat hij naar zijn linkerdijbeen had gegrepen. "Het ziet er helemaal niet goed uit. Als een speler met veel pijn naar de kant moet, is dat nooit goed nieuws. We moeten het afwachten", zei Arteta.

De Spaanse coach zag een intens duel in München. "Het vereiste niveau voor dit soort wedstrijden is ongelooflijk. Dit is het allerhoogste en dit soort dingen gebeuren helaas", aldus Arteta over de blessure van Saka. Afgelopen seizoenen ontbrak de buitenspeler ook al langere periodes door blessureleed.

Arteta was tevreden over het spel van zijn ploeg, die via een late treffer van Declan Rice een punt overhield aan het uitduel. "Bayern overklast veel teams, dus ik heb echt waardering voor wat de jongens hebben laten zien. Dit is een van de meest hoogstaande wedstrijden die we hebben gespeeld."