AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis (VEH) merkt dat meer mensen die hun huis willen verduurzamen, worden misleid. De vereniging ontvangt steeds meer signalen over oneerlijke verkooppraktijken rond bijvoorbeeld thuisbatterijen en warmtepompen. Om een beter beeld te krijgen van de problemen opent VEH woensdag een meldpunt.

Huiseigenaren voelen zich volgens de vereniging misleid, onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd. De vereniging noemt onduidelijke offertes, druk om direct te tekenen, hoge aanbetalingen of bedrijven die zich voordoen als overheid of energieleverancier.

Op basis van het meldpunt wil de vereniging huiseigenaren gerichter waarschuwen of misstanden onder de aandacht brengen bij toezichthouders. "Huiseigenaren willen best verduurzamen, maar ze moeten wel kunnen vertrouwen op wat hun wordt beloofd. Wie onder druk tekent of achteraf ontdekt dat de beloftes anders zijn dan gedacht, kan flink in de problemen komen. Dat schaadt niet alleen de portemonnee, maar ook het vertrouwen in verduurzaming", stelt algemeen directeur Cindy Kremer van VEH.

VEH adviseert huiseigenaren die willen verduurzamen om zich vooral niet te laten opjagen. "Wie twijfelt: win eerst onafhankelijk advies in en teken pas als het aanbod duidelijk is", stelt de vereniging.