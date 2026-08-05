Netflix geeft de Spaanse film La Bola Negra, die op het Festival van Cannes hoge ogen gooide, extra lang de tijd om in de VS veel publiek naar de bioscoop te trekken. Het Spaanse epos, met Penélope Cruz en Glenn Close, krijgt na de bioscooprelease 47 dagen de tijd voordat de film ook op Netflix te zien is. Volgens Variety is het nooit eerder gebeurd dat de streamingdienst een film in de VS zo lang de tijd gaf om exclusief in de bioscopen te draaien.

Eerder 'gunde' Netflix ook films als Marriage Story van Noah Baumbach (30 dagen), The Irishman van Martin Scorsese (27 dagen) en Roma van Alfonso Cuarón (20 dagen) enkele weken om exclusief op het grote doek tot hun recht te komen. Netflix verwierf de Amerikaanse distributierechten van de film na een harde biedingenstrijd in Cannes, waar de film tot de favorieten behoorde.

De Spaanse film verweeft drie verhaallijnen van drie gay mannen in 1932, 1937 en 2017 met elkaar. Cruz heeft in de film een rol als burlesquedanseres die tijdens de Spaanse Burgeroorlog optreedt voor de soldaten. Glenn Close heeft een bijrol als een literatuurprofessor in 2017. La Bola Negra verbrak bij de wereldpremière in Cannes bijna het applausrecord. De staande ovatie voor de film duurde maar liefst twintig minuten.

In Nederland is La Bola Negra vanaf januari in de bioscopen te zien.