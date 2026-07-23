Ventilatoren, strandhanddoeken en barbecues stuwen omzet Action

ZWAAGDIJK (ANP) - Door het mooie zomerse weer heeft de Nederlandse budgetwinkelketen Action de afgelopen maanden meer seizoensproducten verkocht, zoals ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. Mede hierdoor klom de omzet in het afgelopen halfjaar met 14 procent tot 8,3 miljard euro, maakte het bedrijf donderdag bekend.

Volgens Action bezochten meer klanten de winkels, terwijl de verkopen een impuls kregen door prijsverlagingen. De Nederlandse discounter telt inmiddels 3423 winkels verspreid over vijftien Europese landen. Het bedrijf wil dit jaar minimaal 400 nieuwe winkels openen. In het eerste halfjaar opende Action 121 nieuwe winkels, onder meer op Sicilië en in Slowakije.

Het bedrijf maakte eerder dit jaar plannen bekend om eind volgend jaar of begin 2028 zijn eerste winkel in de Verenigde Staten te openen. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China, de andere helft uit Europa.