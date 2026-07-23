Vlaams antidiscriminatiebureau doet onderzoek naar Sophie Straat

Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van de Nederlandse zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Tijdens dat optreden vroeg de zangeres alle "witte mannen" om achter in de zaal te gaan staan en zo plek te maken voor alle vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Deze oproep deed Sophie Straat een maand geleden ook tijdens haar concert op Best Kept Secret.

Een woordvoerder van Unia bevestigt donderdag berichten uit Belgische media dat er "vele tientallen klachten" binnengekomen zijn over de opmerkingen van Straat. "We onderzoeken deze nu", aldus de zegsvrouw. De vraag is of de opmerkingen van Straat indruisen tegen de antidiscriminatiewetgeving. Unia trekt hierin samen op met het landelijke Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

De zangeres vroeg op Best Kept Secret ook of alle "witte mannen" tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Haar oproep leidde in de dagen daarna tot een stortvloed aan seksistische en antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen. In Gent verduidelijkte Sophie Straat haar oproep en vroeg zij bezoekers om zich eens wat vaker in andere mensen te verplaatsen. Volgens Belgische media klonk er applaus na haar oproep.

Het management van Sophie Straat was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.