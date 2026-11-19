DEN HAAG (ANP) - De vertraging van de opening van het CO2-opslagproject Porthos kost maximaal 397 miljoen euro, schrijven minister Stientje van Veldhoven (D66) en haar staatssecretaris Jo-Annes de Bat (CDA) van Klimaat en Groene Groei aan de Tweede Kamer. Het streven is om de opslag eind 2027 te openen, "maar realistisch gezien kan dat ook in 2028 zijn".

Porthos is een project van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN). De eerste twee kunnen de kostenstijging uit hun eigen balans financieren, maar EBN kan dat niet. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken om financiële ondersteuning gevraagd. Daarover wordt meer duidelijk bij de Voorjaarsnota van volgend jaar.

Er is niet een oorzaak voor de vertraging aan te wijzen. Het gaat volgens de bewindslieden vooral om technische tegenvallers en aanvullende werkzaamheden. De kostenstijging komt vooral door extra werkzaamheden aan het offshore platform en het compressorstation. De kosten hiervan worden geraamd op 361 miljoen euro.