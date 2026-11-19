SHENZHEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn Azië-reis toch geen ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij heeft een te volle agenda, citeert een verslaggever van NBC News.

"Er waren te veel afspraken, het was niet haalbaar geweest", aldus Trump. "De ontmoeting zal er op een gegeven moment wel komen."

Trump had donderdag een gesprek met de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Deze vond plaats in de marge van de APEC-top. Het samenwerkingsverband van landen rond de Stille Oceaan. Hij belde donderdag ook in tijdens de top van de Coalition of the Willing in Berlijn, met bondgenoten van Oekraïne.