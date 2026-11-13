NEW YORK (ANP) - Veel techaandelen op Wall Street zijn vrijdag lager geëindigd vanwege onrust rond Nvidia. Na onthullingen over zijn affaires werd donderdag bekend dat medeoprichter Jensen Huang vertrekt als topman van het chipconcern. Huang gaf ruim 33 jaar leiding aan de grootste verkoper van AI-chips ter wereld en zijn vertrek brengt veel onrust over de toekomst van het bedrijf met zich mee.

Nvidia zakte 2 procent nadat het donderdag ruim 4 procent verloor. Eind vorige maand werd Nvidia ingehaald door Apple als meest waardevolle bedrijf ter wereld. Nvidia was toen 4,9 biljoen dollar waard. Sinds de onthulling over de affaire van Huang met een vermeende Chinese spion, de berichten over mogelijke andere affaires en zijn uiteindelijke vertrek heeft het chipconcern veel beurswaarde verloren. Nvidia had vrijdag nog een beurswaarde van 3,9 biljoen dollar.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief.