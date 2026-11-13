Jan Pijnenburg, de oud-drummer van de band Doe Maar, is op 70-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft zijn goede vriend, zanger Harry Niehof, vrijdag bevestigd aan het ANP na eerdere berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Pijnenburg overleed donderdag thuis in zijn slaap.

Pijnenburg maakte vanaf 1982 deel uit van de band, die in 1984 aankondigde uit elkaar te gaan. Doe Maar, bekend van hits als De Bom, Doris Day, Smoorverliefd en Pa, behoorde begin jaren tachtig tot een van de meest succesvolle Nederlandse popgroepen.

Pijnenburg maakte samen met Henny Vrienten, Ernst Jansz en Jan Hendriks deel uit van de band. De oud-drummer woonde de laatste jaren samen met zijn vrouw in het Spaanse Andalusië.