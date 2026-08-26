Vervoer van kolen en bouwmaterialen via binnenvaart loopt terug

AMSTERDAM (ANP) - De binnenvaart vervoert steeds minder droge bulkladingen als kolen, ijzererts, zand en grind. In tien jaar is het vervoerde volume met 15 procent afgenomen, constateert ABN AMRO in een rapport. De afbouw van kolencentrales, de teruglopende Europese staalproductie en minder vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse bouwmaterialen worden als reden genoemd.

Dat de overslag van droge bulk in havens verder afneemt, lijkt volgens de bank onvermijdelijk. Zo is de verwachting dat het kolenverbruik in Europa verder afneemt, stelt ABN AMRO. "De traditionele goederenstromen waarop de sector decennialang dreef, zoals kolen, ijzererts en agribulk, staan structureel onder druk."

Maar volgens de bank ontstaan er ook nieuwe kansen voor de binnenvaart dankzij de energietransitie. Zo is de binnenvaart geschikt voor het vervoer van biomassa, zoals hout en pellets, en lenen binnenvaartschepen zich ook goed voor het transporteren van grote windturbineonderdelen.