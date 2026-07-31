Vervoerders: ov-staking voor reizigers heel vervelend

DEN HAAG (ANP) - Branchevereniging OV-NL noemt het "heel vervelend" dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uursstaking in het openbaar vervoer. Wat de precieze gevolgen zijn voor de dienstregeling is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk.

Bij de branchevereniging zijn negen vervoerders aangesloten. Het gaat om Arriva, EBS, GVB, HTM, Keolis, NS, Qbuzz, RET en Transdev. Een woordvoerder van OV-NL zegt dat er bij vervoerders "tot op zekere hoogte begrip" is voor de staking, maar noemt het wel "heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een maatschappelijk en politiek debat". "Het openbaar vervoer speelt een hele belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen."

Vakbond FNV kondigde de staking vrijdagochtend aan. Volgens de vakbond gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid.