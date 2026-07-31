KNVB houdt vast aan afwijzing FIFA-plannen

ZEIST (ANP) - De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder meer de UEFA op het commercialiseringsplan van de wereldvoetbalbond. "Ons standpunt blijft onverminderd hetzelfde", liet een woordvoerder van de KNVB vrijdag aan het ANP weten.

De 55 bij de UEFA aangesloten bonden, inclusief de KNVB, besloten donderdag alle competities van de FIFA te boycotten als de wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders.

De FIFA reageerde vrijdag door te verklaren dat zij het proces voortzet en sloeg tevens terug naar de critici. "Niemand verkoopt het voetbal. Dit is iets waar de FIFA nooit op zou ingaan", aldus de FIFA. "We respecteren de publiekelijk geuite feedback en zorgen en bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces. Ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. We zetten dit proces voort om ervoor te zorgen dat elke (lidorganisatie) haar stem op basis van feiten kan uitbrengen."