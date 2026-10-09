DEN HAAG (ANP) - De impact van de staking in het streekvervoer op woensdag is voor vervoersbedrijven nog onduidelijk. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer een dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis.

Arriva zegt dat de impact onder meer afhangt van het aantal medewerkers dat deelneemt. "Onze inzet is om zoveel mogelijk vervoer te blijven aanbieden met de collega's die er die dag voor kiezen om wel te komen werken. Op dit moment werken we verschillende scenario's uit, zodat reizigers zoveel mogelijk kunnen blijven reizen." Arriva zegt wel dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en uitval van ritten.

Transdev, het moederbedrijf van onder meer Connexxion en Hermes, weet nog niet welke bussen er woensdag rijden en welke niet. "Dat hangt af van het aantal collega's dat deelneemt aan de staking." Transdev rekent eveneens op uitval en vertragingen.