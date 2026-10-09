Prins William en prinses Catherine hebben vrijdag een gezamenlijk bezoek gebracht aan Noord-Ierland. Het bezoek aan Belfast vond plaats in het kader van het project Homewards van prins William, dat als doel heeft om dakloosheid terug te dringen.

De prins en prinses van Wales gingen onder meer langs bij een voormalige kerk die nu dienstdoet als buurthuis. Het koppel ontmoette daar werkgevers, organisaties en jongeren die betrokken zijn bij het New Employment Opportunities Network (NEON). Dat initiatief is onderdeel van het Homewards-project en helpt jongeren die riskeren dakloos te raken via werk en steunnetwerken.

Volgens royaltyverslaggever Rebecca English was het de eerste keer dat Catherine haar man vergezelde tijdens een bezoek in het kader van Homewards. Op het bezoek van de royals was veel publiek afgekomen. Britse media schrijven dat enkele honderden mensen ondanks de regen hadden gewacht om het stel te begroeten.

William lanceerde het vijfjarenplan Homewards in 2023. Het programma, dat op zes locaties in het Verenigd Koninkrijk actief is, wil ervoor zorgen dat dakloosheid over een paar jaar bijna niet meer voorkomt.