Verzuim op werkvloer in september gestegen naar bijna 5 procent

SON (ANP) - Het verzuim op de werkvloer is in september gestegen naar 4,9 procent, van 4,6 procent in augustus. In september 2025 lag dit percentage nog op 4,7 procent, meldden de arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, die samen bijna 1 miljoen werknemers ondersteunen.

Ook het aantal ziekmeldingen is aan het begin van het najaar flink gestegen, ondanks het warme weer in september. Dat aantal nam toe van 39 naar 58 meldingen per 1000 medewerkers, een stijging van 49 procent. "Je zou bij zulke temperaturen misschien verwachten dat verkoudheid en andere griepklachten nog nauwelijks een rol spelen, maar dat zien we niet terug in de ziekmeldingen", zegt Iris Homeijer, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

De stijging van het aantal ziekmeldingen past volgens Homeijer echter bij het beeld dat vaker wordt waargenomen in de periode na de zomer. Vooral in het onderwijs was die stijging goed zichtbaar: daar waren in september bijna 1,5 keer zoveel ziekmeldingen als in juni, de laatste maand voor de zomervakantie.