NEW YORK (ANP) - Lingeriemerk Victoria's Secret is donderdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers zetten het aandeel 11,2 procent lager nadat het bedrijf de verwachtingen weliswaar verhoogde, maar een trager groeitempo liet zien.

Topvrouw Hillary Super zet zich in om Victoria's Secret nieuw leven in te blazen door de focus te leggen op bh's en het op jongvolwassenen gerichte merk Pink. In het afgelopen kwartaal wierp die strategie volgens Super vruchten af. De financiële markten lijken echter op meer te hebben gerekend.

Snowflake (plus 24,2 procent) ging juist hard omhoog op Wall Street. De clouddienstverlener en softwareontwikkelaar verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het bedrijf wees daarbij op een sterke groei van zijn AI-producten. Volgens topman Sridhar Ramaswamy zorgt kunstmatige intelligentie (AI) voor een "sneeuwbaleffect" in het hele bedrijf.

De algehele stemming van beleggers was voorzichtig, na het herstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 53.427 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 7705 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 26.378 punten.