Frans Bauer wil fans nog paar keer 'beste van zichzelf' tonen

Frans Bauer wil zijn fans de komende jaren nog een paar keer "het beste van zichzelf" laten zien. Dat zegt de 52-jarige zanger donderdag tegen het ANP, nadat hij bekendmaakte volgend jaar zijn 40-jarig artiestenjubileum te vieren met twee concerten in Rotterdam Ahoy.

"Ik ben nu nog fit, goed bij stem en kan vol gas een show geven. Ik kan volle bak over dat podium denderen, ik heb nu nog de kracht en het levensvuur", zegt Bauer. De zanger vindt dat zijn veertig jaar als artiest "voorbij zijn gevlogen". Op de vraag welke droom hij nog heeft, hoeft hij niet lang na te denken. "Dit is de droom."

Bauer vertelt dat hij na zijn terugkeer in Ahoy in 2024 begon na te denken over zijn naderende jubileum. "Ik zat thuis en bedacht me: ik zit veertig jaar in het vak. En van een aantal dingen heb ik spijt. Bijvoorbeeld dat ik nooit heb stilgestaan bij een jubileum." Dat wilde hij deze keer anders doen. "Dit staat wel ergens voor. Voor heel veel dromen."

'Ahoy is mijn kindje'

Ahoy neemt daar een bijzondere plaats in. "Ahoy is echt mijn kindje. Ik ben verliefd op Ahoy. Het is gewoon mijn tempel." Als 11-jarige jongen kwam Bauer met zijn ouders iedere zaterdag in Rotterdam om boodschappen op de markt te doen. Op weg daarnaartoe liep het gezin langs Ahoy. "Daar optreden was als kind al mijn droom," aldus Bauer.

Volgens de zanger is Ahoy daarom de enige plek waar hij zijn jubileum wilde vieren. "Ik wist: er is maar één zaal in Nederland waar ik mezelf kan laten zien en een cadeautje kan geven aan de fans." De zanger belooft een grote show. "Ze gaan Frans Bauer op zijn best zien. Dit is wel echt een feestje van Frans."

Het went nooit

De zanger benadrukt dat hij zijn carrière niet alleen heeft opgebouwd. Met zijn publiek deelde hij naar eigen zeggen "lief en leed", en op moeilijke momenten sleepten zijn fans hem erdoorheen. "Ik heb me nog nooit alleen gevoeld." Ook zijn gezin is volgens hem belangrijk geweest. "Als artiest ben je altijd weg. Je hebt iemand nodig die sterk is en je steunt."

Dat Bauer inmiddels ook een jonger publiek bereikt, blijft hem verbazen. "Ik zie mensen van 17 mijn liedjes van dertig jaar oud zingen. Dan denk ik weleens: wat is mij overkomen? Dat went nooit."

Kippenvel

Ondanks zijn 53 eerdere shows in Ahoy verwacht Bauer ook volgend jaar weer zenuwachtig te zijn. "Als je gaat optreden, is het elke keer alsof het de eerste keer is." Vooral het moment waarop de deuren opengaan en de eerste fans binnenkomen, maakt veel bij hem los. "Als je dan opkomt, dat kan ik je niet uitleggen. Ik krijg er nu weer kippenvel van."

Bauer hoopt dat de jubileumconcerten vooral een blijvende herinnering worden voor zijn publiek. "Het is mijn bedankje aan de fans."