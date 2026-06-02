REYNOLDSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Lingerieconcern Victoria's Secret heeft zijn financiële verwachtingen verhoogd na een sterk eerste kwartaal. Daarmee lijkt topvrouw Hillary Super voortgang te maken met haar 'new era of sexy'-herstelplan voor het Amerikaanse merk. Zij richt zich met Victoria's Secret meer op de verkoop van bh's en het merk PINK, dat gericht is op jongere shoppers.

De onderneming verwacht haar omzet dit jaar te kunnen opkrikken tot 7,1 miljard dollar. Eerder was de verwachting nog dat iets minder dan 7 miljard dollar aan opbrengsten realistisch was.

Victoria's Secret-bh's hebben marktaandeel gewonnen, specifiek bij 18- tot 44-jarigen, heeft Super gezegd in een interview. Verder merkte ze op dat Victoria's Secret vooral gewilder wordt bij mensen in inkomenscategorieën onder de 50.000 dollar en boven de 200.000 dollar per jaar.

Omzet

Afgelopen kwartaal, dat liep tot begin mei, ging bijna 1,6 miljard dollar aan omzet in de boeken. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder en beduidend meer dan voorzien. De winst steeg tot bijna 57 miljoen dollar, tegen een kleine 3 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025.

Voorgaande jaren kampte Victoria's Secret juist met tegenvallende verkopen en kritiek op het gebrek aan diversiteit onder haar modellen. Ook was er eerder ophef over banden van een vroegere topman van het bedrijf met Jeffrey Epstein.

Super probeert haar nieuwe koers met Victoria's Secret op allerlei manieren duidelijk te maken. Het bedrijf heeft onlangs ook zijn tickersymbool op de beurs in New York veranderd naar VSXY, wat zou moeten verwijzen naar 'very sexy'. Beleggers zijn ook echt enthousiaster geworden over het bedrijf. De beurskoers is afgelopen jaar met zo'n 160 procent gestegen.