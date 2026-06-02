Als rapper Ye iets strafbaars zegt tijdens een van zijn concerten in Arnhem, zal er worden ingegrepen, zegt staatssecretaris Claudia van Bruggen (D66, Justitie) desgevraagd. Tijdens het wekelijkse vragenuur herhaalde ze dat het kabinet geen mogelijkheden ziet om de artiest de toegang tot Nederland te ontzeggen. Er is veel commotie over de optredens, omdat de rapper, die bekend werd als Kanye West, antisemitische uitingen heeft gedaan.

Kamerlid Annabel Nanninga (JA21) wilde de staatssecretaris horen zeggen dat er ingegrepen wordt zodra er antisemitische uitingen worden gedaan. "Die stekker gaat er gewoon uit. Het licht gaat uit, de mensen gaan naar huis, als die meneer daar dingen gaat roepen die niet mogen van de Nederlandse wet."

Die toezegging deed Van Bruggen: "Absoluut. Dat is ook wat we met elkaar hebben afgesproken. Op het moment dat er geconstateerd wordt dat er strafrechtelijke feiten worden gepleegd, wordt er ingegrepen."

T-shirts met hakenkruis

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch zei eerder dat het aan het Openbaar Ministerie is om eventueel te vervolgen als Ye iets strafbaars zegt tijdens een optreden in Nederland. De concerten van Ye zijn vrijdag 6 en maandag 8 juni.

Optredens van Ye in onder meer Polen en Frankrijk gaan niet door. De rapper maakte onder andere een nummer met de titel 'Heil Hitler' en verkocht T-shirts met een hakenkruis erop in zijn webshop. Een Kamermeerderheid wilde dat de rapper in Nederland een inreisverbod zou krijgen. Het kabinet ziet daar echter geen mogelijkheden voor en houdt daar, ondanks aandringen van het Centraal Joods Overleg en verschillende Kamerleden, aan vast.