Vliegverkeer van en naar Sicilië weer verstoord door Etna

CATANIA (ANP) - Het vliegverkeer van en naar Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van vulkaan Etna. De Italiaanse luchthaven van Catania heeft vertrekkende en binnenkomende vluchten opgeschort tot zondag 12.00 uur door vulkanische activiteit en weersomstandigheden, is te lezen op de website. Catania is de belangrijkste luchthaven van het eiland.

Vorige maand werden tijdens het hoogseizoen in Italië al tal van vluchten geannuleerd of omgeleid vanwege de uitbarsting van de Etna, de actiefste vulkaan van Europa.

Passagiers wordt geadviseerd om de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij voordat ze naar de luchthaven gaan, aldus de Italiaanse luchthaven. Een KLM-vlucht die gepland stond om 13.20 uur van Amsterdam naar Catania is geannuleerd, volgens de website van Schiphol. Ook een vlucht van Catania naar Amsterdam op zaterdagavond is geschrapt.