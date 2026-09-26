Succesvolle films leveren Universal al meer dan 5 miljard op

Filmstudio Universal Pictures heeft in 2026 al 5 miljard dollar verdiend. Pas twee keer eerder lukte het Universal om die opbrengst te bereiken, in 2015 en 2017. De opbrengst komt voor 1,78 miljard dollar uit de Verenigde Staten, 3,22 miljard dollar werd verdiend in andere landen.

De hoge opbrengst is voornamelijk te danken aan drie films van Universal: The Odyssey, The Super Mario Galaxy Movie en Michael. De drie films brachten elk meer dan een miljard dollar op. Universal verdiende met The Odyssey tot nu toe 1,7 miljard dollar.

Er wordt verwacht dat de opbrengst nog gaat stijgen, aangezien de Amerikaanse filmmaatschappij nog meer films gaat uitbrengen. Zo draait de film Forgotten Island nu in de Amerikaanse bioscopen en komt er in november nog een film uit met Ben Stiller, Robert De Niro en Ariana Grande, genaamd Focker-In-Law.