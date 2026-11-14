WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - Het vliegverkeer in de VS is naar verwachting zondagavond weer normaal. Meer dan 40.000 vluchten zijn vrijdag en zaterdag uitgevallen nadat de luchtvaartautoriteit het verkeer vrijdagavond urenlang stillegde als gevolg van een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Volgens minister van Transport Sean Duffy gebeurde dit tijdens onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van oude materialen. Er was geen sprake van kwade opzet.

Door overbelasting begon het communicatiesysteem voor de verkeersleiding foutieve gegevens te verstrekken en waren er problemen met radars. Het vliegverkeer werd vier uur en twintig minuten stilgelegd in heel het land.

Dat was voor het eerst sinds januari 2023 toen een waarschuwingssysteem voor piloten het begaf. De eerste keer dat alle vliegtuigen in de VS aan de grond moesten blijven van de luchtvaartautoriteiten was in september 2001 toen er met vliegtuigen aanslagen werden gepleegd in het noordoosten van het land.