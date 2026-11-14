Penélope Cruz vreesde impact filmrol op huwelijk met Bardem

Penélope Cruz was bang dat het spelen van een echtpaar met relatieproblemen in de film Bunker invloed zou hebben op haar eigen huwelijk met Javier Bardem. Dat vertelde de actrice zaterdag tijdens een evenement van Deadline in Los Angeles.

Cruz en Bardem, die in het echte leven getrouwd zijn, spelen in de film van regisseur Florian Zeller een stel dat een moeilijke periode doormaakt. Vooral het opnemen van een heftige ruziescène vond Cruz spannend. "We moesten ons verdiepen in dingen die heel ongemakkelijk waren", vertelde ze. "Ook al is het niet je eigen verhaal, je raakt toch aan gevoelige zaken."

Volgens Cruz kiezen zij en Bardem er bewust voor niet te vaak samen te werken. "We werken ongeveer eens in de vijf of zes jaar samen. Als we dat vaker zouden doen, zou dat ingewikkeld en riskant kunnen zijn."

De actrice vertelde dat ze in de week voor de ruziescène erg zenuwachtig was. Uiteindelijk wist Zeller haar gerust te stellen en kreeg ze zelfs plezier in het opnemen van de scène.