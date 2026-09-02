EINDHOVEN (ANP) - Vanaf Eindhoven Airport zijn zes vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruimbagage na een storing van de veiligheidscontrole op het vliegveld. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op.

Door de storing kon het vliegveld niet garanderen dat alle ruimbagage tussen 09.15 en 10.20 uur volledig was gecheckt. Wettelijk gezien mochten de koffers en tassen daarom niet het vliegtuig in zonder een nieuwe controle. Volgens de woordvoerder van Eindhoven Airport koos Ryanair ervoor om zonder bagage te vertrekken. Transavia en TUI vertrokken later na een nieuwe controle.

"We vinden het uiterst vervelend voor de passagiers", zegt de Eindhoven Airport-woordvoerder. "Tegelijkertijd staat veiligheid voorop. Wij mogen geen ongecontroleerde bagage aanbieden."

Eindhoven Airport onderzoekt de technische storing nog. Passagiers die vragen hebben over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.