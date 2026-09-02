Prins Albert van Monaco reist af naar Oslo om daar volgende week woensdag aanwezig te zijn bij de uitvaart van koning Harald. Dat bevestigt het Monegaskische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Noorse persbureau NTB.

Het is nog onduidelijk of prins Albert vergezeld wordt door zijn echtgenote, prinses Charlène. Eerder op de dag werd bekend dat een groot deel van de Zweedse koninklijke familie bij de uitvaart aanwezig is.

De uitvaart van Harald, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed, vindt woensdag 9 september vanaf 13.00 uur plaats in de kathedraal van Oslo.