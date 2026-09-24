VN waarschuwen voor verslechterde economie Palestijnse gebieden

GENÈVE (ANP) - De Palestijnse gebieden kampen met verslechterde economische omstandigheden. In de Gazastrook is meer dan 90 procent van alle bedrijven beschadigd of verwoest. Op de Westelijke Jordaanoever kampt de Palestijnse Autoriteit met een economische en financiële crisis die het onderwijs en de gezondheidszorg raakt. Daarvoor waarschuwt VN-organisatie voor handel en ontwikkeling UNCTAD in een nieuw rapport.

De Palestijnse economie groeide vorig jaar weliswaar in vergelijking met 2024, maar blijft nog altijd 20 procent kleiner dan in 2022. In Gaza is de crisis het ergst, na de verwoesting door Israëlische aanvallen als vergelding voor de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers in 2023. Volgens UNCTAD is 78 procent van de Gazanen werkloos en leeft vrijwel iedereen in Gaza in armoede.

UNCTAD meldt ook dat de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever veel belastinginkomsten moet missen. Volgens afspraken uit de jaren negentig heft Israël importbelastingen voor de Palestijnse gebieden, maar tussen 2019 en maart 2026 zou Israël daarvan bijna 3,7 miljard dollar hebben ingehouden.

Lokale bankencrisis

De zorg en het onderwijs komen daarmee onder druk te staan. Achterstallige betalingen aan ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen waren eind 2025 opgelopen tot 1,1 miljard dollar. Door verminderde salarissen voor leraren krijgen scholieren nog maar drie dagen per week les. UNCTAD vreest een lokale bankencrisis, omdat de Palestijnse regering steeds meer moet lenen.

Daarnaast hindert het gebrek aan toegang tot natuurlijke hulpbronnen volgens UNCTAD de economische ontwikkeling van de Palestijnse gebieden, zoals de toegang tot water. Door uitbreidingen van Joodse nederzettingen op door kolonisten bezet gebied is er ook minder toegang tot land.