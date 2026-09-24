Koning Haakon sluit vaarseizoen af op koninklijk schip

Koning Haakon van Noorwegen heeft donderdag het vaarseizoen van het koninklijke schip Norge afgesloten. Het was een van zijn eerste openbare klussen sinds hij eind vorige maand koning werd.

Haakon sloot het seizoen af in het bijzijn van zijn moeder, koningin Sonja. Volgens TV 2 zei de koning dat het "naar omstandigheden" goed met hem gaat.

De Noorse koninklijke familie gebruikt de Norge in het zomerseizoen veelvuldig. Haakons vader, koning Harald, opende het seizoen nog toen hij op 24 april aan boord ging. Hij overleed eind augustus op 89-jarige leeftijd.

Audiënties

Hoewel er officieel nog tot 9 oktober een periode van rouw geldt, pakt Haakon al wel mondjesmaat zijn taken op. Donderdag ontving hij op het paleis ook vier nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen overhandigen. Deze audiënties waren gepland in de dagen vóór de dood van koning Harald, maar werden geannuleerd toen de gezondheidstoestand van de koning zeer ernstig werd.

Haakon ontving in zijn rol als regent al vaker nieuwe ambassadeurs. De nieuwe ambassadeur uit Italië, Andrea Cavallari, was donderdag de eerste die zijn geloofsbrieven aan de nieuwe koning mocht geven.