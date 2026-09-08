UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo gaat zijn mobiele masten verkopen voor zo'n 669 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang van Ziggo Group volgend jaar.

Het Britse telecomconcern Vodafone heeft zijn belang van 50 procent in VodafoneZiggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Dat bedrijf brengt het Nederlandse VodafoneZiggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group. Die nieuwe holding wordt volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gebracht.

VodafoneZiggo heeft zijn mobiele masten verkocht aan fondsen van DigitalBridge, TD Greystone Infrastructure en L&G. Voor klanten verandert er niets, stelt VodafoneZiggo.